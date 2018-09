Tenta di rubare un’auto, 15enne fermato dalla polizia

Stava per rubare una Fiat Punto parcheggiata nel piazzale antistante alla Chiesa di Santa Croce, in Via Madonna dei Cieli, a Catanzaro quando e’ stato sorpreso dagli Agenti della Squadra Volante, intervenuti tempestivamente appena giunta la segnalazione al 113 da parte di un cittadino che aveva notato una persona armeggiare con fare sospetto intorno alla stessa autovettura.

Accortosi della presenza della Polizia, il giovane e’ sceso dalla Fiat Punto e si e’ dato alla fuga imboccando una scalinata tra i palazzi, immediatamente inseguito da uno degli agenti, mentre l’altro poliziotto con l’auto di servizio ha raggiunto la base della scalinata, dove il ragazzo e’ stato bloccato. Ricorrendo i presupposti di legge, e’ stata effettuata la perquisizione personale e, indosso al giovane, catanzarese di 15 anni, sono stati rinvenuti arnesi atti allo scasso: un cacciavite con taglio e croce, una pinza, un coltello da cucina con lame modificata a mo’ di spadino e una lunga vite metallica del tipo solitamente utilizzata nei furti per agevolare la messa in moto delle autovetture.

Tutto e’ stato posto sotto sequestro. Il 15enne e’ stato subito riconosciuto dagli Agenti, in quanto nel recente passato era gia’ stato denunciato per un reato analogo. Il ragazzo e’ stato condotto negli uffici della Questura per gli adempimenti connessi, e dopo aver informato il P.M. di turno, e’ stato affidato al padre.