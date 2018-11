Vallefiorita – Auto in transito avvolta dalle fiamme, in salvo i passeggeri

Una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento volontario di Girifalco è intervenuta, nella tarda serata di ieri, nel comune di Vallefiorita per domare l’incendio di un’autovettura. L’auto coinvolta è un’Audi A6 che era in transito sulla via Provinciale.

A bordo del veicolo una coppia di turisti svizzeri che, notato il fumo fuoriuscire dal vano motore, ha abbandonato il mezzo prima che venisse completamente avvolto e distrutto dalle fiamme. Non si registrano persone ferite o intossicate. Secondo i Vigili del Fuoco, il rogo avrebbe avuto un’origine accidentale.