Hashish, bilancino e soldi nell’auto. 43enne arrestato

Gli operatori della squadra volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della locale Questura, hanno tratto in arresto un uomo di 43 anni, nato e residente in provincia di Brindisi, perché trovato in possesso di circa 40 grammi di hashish, un bilancino elettrico di precisione, nonché della somma in contanti di 60 euro.

Gli agenti, nel corso del normale servizio di del territorio, hanno notato transitare un’autovettura in via G. da Fiore che, alla vista degli operatori, ha accelerato la propria marcia, nel chiaro intento di eludere il controllo di polizia.

Immediatamente, gli operatori hanno bloccato l’autovettura e hanno proceduto ad effettuare una perquisizione nei confronti dei passeggeri, che ha dato esito positivo, in quanto uno di loro è stato trovato in possesso del predetto materiale, occultato all’interno di un marsupio, che è stato sequestrato.

L’uomo è stato arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, e posto a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone.