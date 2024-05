Mercoledì 8 Maggio assemblea di Forza Italia a Soverato

Forza Italia è lieta di invitare tutti i simpatizzanti e i militanti al significativo appuntamento di mercoledì 8 Maggio alle ore 18:30, presso la sala consiliare del Comune di Soverato.

L’assemblea vedrà la partecipazione del Segretario regionale del partito, On. Cannizzaro, e del Segretario provinciale Marco Polimeni. Contestualmente verrà insediato il nuovo coordinamento cittadino e avremo l’opportunità di lanciare ufficialmente la nostra campagna elettorale in vista delle imminenti elezioni europee.

Questo momento rappresenta un’occasione unica per rafforzare impegno e presenza degli azzurri sul territorio, consolidando le basi per un futuro ricco di successi e azioni a favore della collettività.

Contiamo sulla presenza di chiunque si riveda nell’area dei moderati, dei liberali, degli europeisti, per condividere insieme questo importante momento di crescita e di rinnovamento.

Vi aspettiamo numerosi per discutere insieme le nostre strategie e i nostri obiettivi, in un clima di ritrovato entusiasmo e partecipazione attiva di cui la nostra comunità ha certamente bisogno. Per Forza Italia, ogni voce è fondamentale. Unitevi a noi per fare la differenza!