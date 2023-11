16enne in moto finisce in una scarpata, è in gravi condizioni

Brutto incidente ieri pomeriggio in provincia di Vibo Valentia, all’altezza del comune di Filadelfia. Lo scontro è avvenuto tra un’auto e una moto per cause ancora da chiarire.

Ad avere la peggio è stato il ragazzo, di sedici anni, che è stato scaraventato dal veicolo finendo in una scarpata. Il giovane è stato dapprima trasportato da un mezzo privato all’uscita autostradale di Pizzo dove è stato soccorso dal Suem118 di Vibo Valentia.

Secondo i primi accertamenti, avrebbero riportato diversi traumi e verserebbe in gravi condizioni. Per tale ragione si è reso necessario il trasferimento d’urgenza con elisoccorso all’ospedale di Catanzaro.