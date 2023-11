18 vittime sulla Statale 106 nel 2023: serve un Ponte tra chi può e deve fare qualcosa e le proprie coscienze

Il Consiglio Direttivo dell’Organizzazione di Volontariato “Basta Vittime Sulla Strada Statale 106” comunica con dolore e sgomento l’ennesimo scontro mortale avvenuto questa mattina sulla famigerata e tristemente nota “strada delle morte” in Calabria.

Non si ferma la scia di sangue sull’asfalto della Statale 106 “Jonica” in Calabria che ha visto la morte di Salvatore Vitale, 87 anni, in un sinistro stradale avvenuto sulla Statale 106 a Bova Marina, in provincia di Reggio Calabria. Nell’incidente altre due persone coinvolte che hanno riportato delle ferite e che, per fortuna risultano fuori pericolo.

Salvatore Vitale è la 18esima vittima della famigerata e tristemente nota “strada della morte” dall’1 gennaio 2023 fino ad oggi. Un anno in cui abbiamo avuto 3 vittime sulla Statale 106 in provincia di Cosenza, 2 vittime in provincia di Catanzaro, 6 vittime in provincia di Crotone e 7 vittime in provincia di Reggio Calabria.

Il Consiglio Direttivo dell’O.d.V. “Basta Vittime Sulla Strada Statale 106” auspica che possa nascere un ponte tra le persone che possono e devono farmare questo olocausto e le proprie coscienze. Chiudere gli occhi di fronte alla più importante emergenza infrastrutturale che da sempre esiste in Calabria e che da sempre, purtroppo, è causa di una “Strage di Stato” – a nostro giudizio – non è più tollerabile.

Il Direttivo dell’Organizzazione di Volontariato “Basta Vittime Sulla Strada Statale 106” nel rivolgere il proprio cordoglio alla Famiglia Vitale coglie l’occasione per sottolineare che noi non resteremo indifferenti ed in silenzio davanti all’ennesima tragedia di una strada sempre più serial killer in Calabria ed in Italia.

La “strada della morte”, non ci stancheremo mai di ripeterlo, rappresenta la più grande Strage di Stato della storia della Repubblica italiana.