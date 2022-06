3 forme di investimento nel 2022

Per godere di un futuro finanziario confortevole, investire è assolutamente essenziale per la maggior parte delle persone. Come ha dimostrato la pandemia di coronavirus, un’economia apparentemente stabile può essere rapidamente ribaltata, lasciando coloro che non erano preparati per tempi difficili a lottare per il reddito.

Ma con l’economia alle prese con un’ondata di inflazione elevata, quali sono i migliori investimenti da fare per gli investitori quest’anno? Un’idea è quella di avere un mix di investimenti più sicuri e investimenti più rischiosi e con rendimenti più elevati. Ecco l’idea che ha ispirato questo articolo su 3 forme di investimento da considerare nel 2022

Conti di risparmio

Un conto di risparmio ad alto rendimento che possa pagare gli interessi sul tuo saldo in contanti è sempre una buona idea. Con meno spese generali di gestione, puoi in genere guadagnare tassi di interesse più alti grazie al trend di crescita dei tassi da parte delle banche centrali. Altro punto a favore è il facile accesso al denaro che si può trasferire rapidamente al tuo conto in banca principale.

Un conto di risparmio funziona bene per gli investitori avversi al rischio e soprattutto per coloro che hanno bisogno di denaro a breve termine e vogliono evitare il rischio di non riavere indietro i propri soldi.

Sebbene i conti di risparmio ad alto rendimento siano considerati investimenti sicuri, si corre il rischio di perdere il potere d’acquisto nel tempo a causa dell’inflazione, specialmente se i tassi di rendimento dei conti sono troppo bassi.

Obbligazioni governative

I fondi obbligazionari governativi sono fondi comuni di investimento o ETF che investono in titoli di debito emessi dai governi nazionali. Quelli a breve termine non ti espongono a molti rischi al contrario di quelli a lungo termine che sono più esposti a soffrire dai momenti di aumento dei tassi, come successo dall’inizio del 2022 ed infatti sono adatti per l’investitore a basso rischio, per gli investitori principianti e per coloro che cercano un flusso di cassa.

In altre parole, i fondi obbligazionari governativi possono funzionare bene per gli investitori avversi al rischio, sebbene alcuni tipi di fondi (come i fondi obbligazionari a lungo termine) possano fluttuare molto di più rispetto ai fondi a breve termine a causa delle variazioni del tasso di interesse.

I fondi che investono in strumenti di debito pubblico sono considerati tra gli investimenti più sicuri. Se i tassi di interesse aumentano, i prezzi delle obbligazioni esistenti scendono; e se i tassi di interesse diminuiscono, i prezzi delle obbligazioni esistenti aumentano. Molti sono i collegamenti che influenzano le obbligazioni e suggeriamo di leggere questo articolo di Morningstar per saperne di più.

Investimenti in settori innovativi

Per coloro che sono più propensi al rischio e che non hanno necessità impellenti di utilizzare la liquidità investita, ci sono anche settori più innovativi che, benché più esposti a volatilità, propongono margini di guadagno maggiori.

Ad esempio a partire dallo scoppio della pandemia, il mercato delle criptovalute è andato alla ribalta e salito sul podio delle scelte più popolari tra gli investitori retail. Piattaforme come BitQH permettono facilmente di aprire un conto di trading e iniziare ad investire in questo settore.

Sempre collegato al mondo delle blockchain e cripto, è anche quello degli NFT (Not Fungible Tokens) che anche grazie all’avvento del metaverso promette di essere uno dei trend digitali e di marketing dei prossimi anni.

In generale, quando decidi in cosa investire, vorrai considerare diversi fattori, tra cui la tua tolleranza al rischio, l’orizzonte temporale, la tua conoscenza degli investimenti, la tua situazione finanziaria e quanto puoi investire.

Se stai cercando di aumentare la ricchezza, puoi optare per investimenti a basso rischio che pagano un rendimento modesto, oppure puoi assumerti più rischi e puntare a un rendimento più elevato. In genere c’è un compromesso nell’investimento tra rischio e rendimento. Oppure puoi adottare un approccio equilibrato, avendo investimenti di denaro assolutamente sicuri pur dandoti l’opportunità di una crescita a lungo termine.