A Badolato il 5 e 6 Aprile il convegno “Bambini con tratti autistici o simil autistici: crescita e contesti di vita”

Il convegno è promosso ed organizzato, nel contesto della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo, dalla Pro Loco Badolato APS grazie al supporto e patrocinio della Presidenza del Consiglio Regionale della Calabria, col patrocinio istituzionale del Comune di Badolato, dell’UNPLI Calabria e dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Calabria.

Le conoscenze sui “disturbi dello spettro autistico” sono ancora oggi carenti e l’impegno delle istituzioni è spesso insufficiente. I disturbi dello spettro autistico sono una condizione complessa da capire e da vivere. Comprendono situazioni piuttosto problematiche che dividono e confondono: specialisti, istituzioni, contesti di vita e opinione pubblica e rendono i genitori perplessi e insicuri.

L’evento vuole dare visibilità alla persona, ai suoi bisogni, ai suoi diritti e non centrare l’attenzione solo sui comportamenti problema, sulle competenze e le prestazioni, evidenziare invece l’importanza di estendere l’intervento al contesto in quanto insieme ai fattori ambientali costituiscono il veicolo primario per mobilizzare la crescita e lo sviluppo di un bambino, favorire relazioni fra pari, vivere con i coetanei esperienze emotivamente significative, offrire opportunità lavorative e, da adulto, garantire senso di appartenenza, ruolo e identità sociale.

Il convegno, con la presenza di relatori universitari e competenti nel settore, vuole essere un’opportunità per aumentare le conoscenze e la consapevolezza e per sensibilizzare istituzioni ed opinione pubblica. Dopo l’apertura, i saluti istituzionali e un’introduzione ai lavori della dottoressa Maria Caterina Anoja, neuropsichiatra infantile, il convegno prevede nella prima giornata una conoscenza sulle ultime disposizioni vigenti in materia di disabilità con la presenza di Francesco Alberto Comellini componente del Comitato Tecnico Scientifico dell’Osservatorio permanente sulla disabilità a cui farà seguito una lezione magistrale sulla “Storia dell’Arte dell’Autismo: uno sguardo profondo all’interno dello spettro autistico” del prof. Filippo Muratori – neuropsichiatra infantile e professore presso l’università di Pisa e componente dell’IRCCS Fondazione Stella Maris di Pisa – interamente dedicata alla cura, alla ricerca e alla formazione nel campo della neuropsichiatria infantile e nello specifico dei disturbi dello spettro autistico.

I lavori nel pomeriggio centrati sul tema “crescere vivendo” seguiranno con una relazione sulla Convenzione ONU “Autodeterminazione e Auto-rappresentazione” della dott.ssa Marianna Monterosso, attivista e membro IDFP e proseguono con una relazione sul primo contesto di vita quello familiare con un intervento tenuto dalla dott.ssa Monia Gabaldo, pediatra genetista in servizio presso l’Ospedale C. Poma di Mantova. L’intervento successivo affronta un’altra area fondamentale per la crescita di tutti i bambini in genere: il contesto ludico attraverso la relazione del dr. Emidio Tribulato medico, psicologo, specialista inneuropsichiatria adulti e infantile, già responsabile del servizio di Neuropsichiatria infantile ASL 5-Messina e attualmente Direttore presso Centro Studi Nogos – ODV. La giornata si concluderà sempre con il dr. Emidio Tribulato che presenterà una proposta di intervento in bambini con tratti autistici o simil autistici: una terapia affettivo-relazionale che utilizza il “Gioco Libero Autogestito”.

Nella mattinata di sabato sono previste due tavole rotonde sui contesti principali che il bambino affronta nel suo percorso di crescita da bambino ad adulto. La prima sul contesto educativo: “Istituzione scuola: Inclusione possibile se… che vede la partecipazione di figure istituzionali: Dipartimento regionale P.I. Ufficio Scolastico Regionale, Dirigente scolastico, docente e genitori, la neuropsichiatra infantile referente del servizio territoriale di riferimento e la psicologa, una pedagogista e la presenza del Garante della dell’Infanzia e dell’Adolescenza per la Regione Calabria Dr. Marziale Antonio.

Nella seconda tavola rotonda dal tema “Una società di e per tutti: un sogno possibile se..” saranno presenti figure istituzionali della nostra Regione quali: il Dipartimento delle Politiche Sociali con l’Assessore Avv. Emma Staine, il Welfare con il Dr. R. Cosentino, il Prof. A. Samà ricercatore del Dipartimento Scienze Politiche e Sociali dell’UNICAL , il dr. Danilo Ferrara Presidente dell’Ordine Professionale degli Assistenti Sociali della Calabria, la responsabile del Centro per l’impiego di Soverato Giuseppina Zangari e i referenti territoriali Sviluppo Lavoro Italia, un Dirigente Scolastico di un Istituto secondario superiore, una Neuropsichiatra infantile, un genitore e la Società Cooperativa Dedalo.

Queste due tavole rotonde, come momento conclusivo del convegno, vogliono essere una riflessione su cosa ancora è necessario fare e sull’impegno sociale di ciascuno di noi per la costruzione di una società in cui ognuno possa sentirsi parte integrante e possa realizzare se stesso, e come afferma l’Assessore alle Politiche Sociali di Badolato Pia Russo far sì che la Diversità non crei categorie, che le Disabilità non siano un ostacolo alla partecipazione sociale, ricordandoci che ognuno è unico ed originale nel suo essere.

NOTE IMPORTANTI: Il Convegno è aperto a tutti/e: famiglie, associazioni, medici, insegnanti, educatori, psicologi, assistenti sociali. Il convegno è stato accreditato per gli Assistenti Sociali e sono stati concessi 9 crediti formativi di cui due deontologici.

