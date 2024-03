In casa gli trovano 850 grammi di cocaina, 49enne arrestato

I carabinieri della Stazione di Cosenza Centro hanno arrestato in flagranza un 49enne del posto per detenzione illecita di stupefacenti.

L’uomo, dopo essere stato sottoposto ad una perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di 850 grammi di cocaina, suddivisi in più involucri in plastica termosaldata, e che teneva in casa.

Dalle analisi della sostanza sequestrata, effettuate presso i laboratori del Lass di Vibo Valentia, è emerso che da questo quantitativo di droga si sarebbero potute ricavare esattamente 4758 dosi di cocaina. Il principio attivo puro è risultato pari a circo l’85%.

Su disposizione del Magistrato di turno della Procura della Repubblica bruzia, per il 49enne si sono spalancate le porte della casa circondariale locale, in attesa dell’udienza di convalida.