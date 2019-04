A Borgia la quarta edizione del campionato regionale di potatura dell’olivo allevato a vaso policonico

Approda alla sua quarta edizione il campionato regionale di potatura dell’olivo allevato a vaso policonico, organizzato dall’Azienda regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura in Calabria, che si è tenuta sabato scorso in località Vallo all’Agriturismo Borgo Piazza, con il patrocinio del Comune di Borgia.

Il sindaco Elisabeth Sacco, nel portare il saluto dell’Amministrazione comunale ai quaranta partecipanti – tra i quali molte donne – ha voluto sottolineare che “si tratta di una iniziativa di grande rilievo per un settore come l’agricoltura che resta il principale motore di sviluppo nella nostra regione.

Un ringraziamento va alla famiglia Ponterio che ha messo a disposizione gli ulivi necessari per la gara. La manifestazione rappresenta una occasione importante per il territorio di Borgia di farsi conoscere, ancora una volta, a livello regionale con iniziative che andrebbero incrementate proprio per il valore di promozione sociale ed economica che presentano”.

Le gare di potatura non sono nate per creare una competizione fine a se stessa ma per concedere ai vari professionisti e amanti dell’olivo un momento di confronto che vuole essere costruttivo. Le gare di potatura vengono organizzate in ogni regione e in seguito solo i primi 3 classificati al Campionato Regionale della regione di appartenenza potranno partecipare al Campionato Nazionale.