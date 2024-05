A Catanzaro la presentazione di “L’altra verità – Storia giudiziaria di un processo all’amore”

Sarà presentato giovedì 9 maggio alle 17.30 a Palazzo Grimaldi in Piazza del Rosario, 1 a Catanzaro, “L’altra verità – Storia giudiziaria di un processo all’amore” il nuovo volume dell’Avvocato Rita Parentela, edito da Edizioni Vallescrivia.

All’evento, moderato da Maria Rita Galati, parteciperanno il professore Luigi Larosa, la professoressa Elena De Filippis e l’avvocato Francesco Iacopino.

L’autrice dopo il successo ottenuto con il primo libro “Storia di un Compagno dimenticato” presenta una nuova pubblicazione, un racconto legato alla sua professione, la storia di un processo giudiziario complicato e delicato, dove l’amore diventa il motore principale delle azioni dei protagonisti. L’avvocato Parentela, con la sua esperienza e la sua sensibilità, riesce a tratteggiare un quadro affascinante e coinvolgente, mettendo in luce tutti i meccanismi della giustizia e della società che ruotano intorno a un caso tanto particolare.

Il romanzo ci fa riflettere sulla complessità della natura umana, sui limiti della fiducia e sull’importanza di guardare oltre le apparenze. Ci ricorda che la giustizia non è sempre nera o bianca, ma spesso si muove in una vasta gamma di sfumature grigie che pongono domande difficili e costringono a scelte dolorose. L’autrice con la sua penna acuta e delicata, ci regala un’altra opera di grande spessore, capace di emozionare e far riflettere su temi universali e attuali come l’amore, la giustizia e la verità.