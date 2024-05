Il Consorzio Caciocavallo Silano DOP al Cibus di Parma dal 7 al 10 maggio

Il Consorzio di Tutela Formaggio Caciocavallo Silano DOP sarà presente al Cibus di Parma, l’evento fieristico sul food tra i più importanti del panorama nazionale.

La manifestazione è in programma dal 7 al 10 maggio e permetterà di conoscere il Caciocavallo Silano DOP presso lo stand A075 del padiglione 2.

Non solo degustazioni. Allo stand sarà possibile acquisire tutte le informazioni su quello che risulta uno dei formaggi più apprezzati e che, attraverso una produttiva realtà, abbraccia ben 5 regioni d’Italia: Basilicata, Calabria, Campania, Molise e Puglia.

Tanti gli espositori presenti che forniranno agli interessati i dettagli sulle proprietà di un formaggio straordinariamente versatile, in grado di conquistare anche i palati più esigenti.

Non si ferma il lavoro di promozione del Consorzio che, attraverso questa vetrina nazionale, coglie una nuova opportunità per farsi conoscere e per raccontare storia e tradizione di un prodotto unico.