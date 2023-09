A Catanzaro la seconda Mostra Concorso Nazionale di Modellismo Statico

L’Associazione Culturale Calabria in Armi, in collaborazione con l’Accademia delle Belle Arti e l’Associazione I Figli del Deserto, ha organizzato, nei giorni 23 e 24 settembre 2023, presso il Museo Storico Militare “Brigata Catanzaro”, sito nel Parco della Biodiversità Mediterranea in Catanzaro, la 2a Mostra Concorso Nazionale di Modellismo Statico.

L’inaugurazione è prevista per giorno 23. Domenica 24 alle ore 10.00 il Generale Moschella terrà la conferenza sul tema “Uniformi storiche nel periodo imperiale”.

A questa importante manifestazione prenderanno parte Associazioni e Collezionisti privati provenienti da tutta Italia e in particolar modo dalla zona Centro-Meridionale. Sarà presente anche una delegazione della Repubblica di Malta.

Gli oggetti esposti saranno suddivisi in diverse categorie come quella militare (soldatini, carri armati, aerei, navi, ecc.), mezzi civili (auto, treni) e, quello più amato dai giovani, il settore Fantasy che include il mondo mitologico, la robotica, la fantascienza e il Manga. Oltre alle categorie già citate, saranno presenti altri due contests: una mostra di modellismo delle macchine di Leonardo e una mostra sullo sbarco in Sicilia (quest’anno ricorre l’ottantesimo anniversario).

Gli orari di apertura della Mostra sono quelli del Museo 10.00-19.30.