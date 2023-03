A Catanzaro un incontro su Gregorio Di Siena, Dantista e Sacerdote liberale

La società “Dante Alighieri – Catanzaro” nella ricorrenza del Dantedì, promuove un pomeriggio di approfondimento sulla figura di Gregorio Di Siena (Montepaone 1812 – Napoli 1887), Dantista e Sacerdote liberale. Nella città Partenopea, che divenne sua residenza stabile una volta terminato il percorso formativo presso il Seminario di Squillace e l’Ordinazione Sacerdotale, ricoprì diverse cariche come educatore, come direttore delle scuole serali presso il liceo “Cirillo”, come bibliotecario presso la Biblioteca Brancacciana e come membro dell’Accademia Pontaniana. Forte in lui il sostegno alla causa risorgimentale, grazie anche alla stretta amicizia con Luigi Settembrini.

In tutte le sue opere emergono gli aspetti più nobili del suo pensiero innovatore: per la società, la politica e la Chiesa; quasi un parallelo con la sua figura di riferimento rappresentata dal poeta fiorentino. Diversi aspetti editi ed inediti che emergeranno attraverso i documenti storici vagliati, sui quali relazionerà l’Arch. Oreste Sergi Pyrrò, docente e storico dell’arte, nonché discendente del Di Siena.

L’iniziativa, si svolgerà mercoledì 29 marzo alle ore 17.30, presso il MUSMI, all’interno del Parco della biodiversità mediterranea di Catanzaro, secondo il seguente programma:

-SALUTI-

TERESA RIZZO

Presidente “Società Dante Alighieri Catanzaro”

GIUSEPPE TUCCIO

Vicesindaco di Montepaone

MASSIMILIANO CAPPUCCINO

“L’Occhio del Pavone”

-INTRODUCE-

RAIMONDA BRUNO

Docente Liceo Scientifico e socia Comitato DA

-RELAZIONA-

ORESTE SERGI PYRRO’

Architetto e discendente di Gregorio Di Siena

“Letture di brani scelti”

-MODERA-

ELISA CHIRIANO

Docente e conduttrice radiofonica