A Catanzaro una esposizione di creazioni realizzate con materiali riciclati

Dal 4 giugno p.v. grazie alle sinergie e forze dei ragazzi di DIVERCITY e della disponibilità di Marco del Bit01 cafè, Giampiero De Santis (burattinipazzi) esporrà, per venti giorni, alcune sue creazioni realizzate con materiali riciclati.

Un nuovo modo di far conoscere l’arte, fuori dagli schemi naturali dei musei. Giampiero De Santis ha subito aderito alla tipologia di proposta che appoggia in pieno, avendo già realizzato esposizioni in locali commerciali e, in primis, attraverso la mostra “Itinerante” con l’esposizione della creazione “Catanzaro Giallorossa” che per 60 giorni, nell’anno 2023, attraversò i locali commerciali partendo da Sant’Elia per concludersi poi a Catanzaro Lido.

Queste esposizioni sono diventate e stanno diventando sempre più comuni nel centro storico di Catanzaro grazie anche ad alcuni commercianti che stanno affiancando e supportando e stanno offrendo i loro spazi ad artisti e giovani emergenti.

POLIETILENE il titolo pensato per questa prossima esposizione. Polietilene un termine più tecnico ma che altro non è che la plastica, in questo contesto recuperata e utilizzata per la creazione delle opere esposte. I pezzi in esposizione, piccole sculture e pannelli fanno parte della serie PIGMENTIPLASTICI nata nel dicembre 2022 e che oggi vede la creazione di circa 30 opere. Nel progetto di riciclo della serie “PigmentiPlastici” la plastica recuperata diventa pigmento, colore sostituendo di fatto le tinte che, in alternativa, dovrebbero utilizzarsi.

La plastica (tappi, bottiglie e altre parti plastiche recuperate) viene prima tagliata in piccole parti per poi essere ricomposta, quasi mescolandosi, in tinte di colore. Pannelli di fogli di cartone ondulato e cartoni recuperati sono poi le basi dove si imprimono i “colori di plastica” e che contengono i lavori finali. Alcune di queste creazioni sono state create digitalmente con forme geometriche, poi scomposte e riportate sul cartone o altro materiale, ricomposte e “pitturate” nei colori pensati da Giampiero De Santis.

L’esposizione POLIETILENE sarà visibile fino al 24 giugno negli orari di aperura del locale – giusto pochi passi dal centro di Catanzaro e sito in Via Scopelliti a Catanzaro – dalle ore 7 alle ore 16. Un’occasione in più per ritrovarsi nell’accogliente locale di Via Scopelliti…per una sana colazione al bar, per un buon caffè, per una pausa pranzo e in tutti gli altri momenti della giornata.