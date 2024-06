Collirio richiamato dal mercato a titolo cautelativo: ecco i tre lotti e info

A titolo precauzionale THEA FARMA SPA, ha comunicato in una nota, il richiamo dal mercato del collirio nel flacone da 10 ml. Il problema è emerso durante i controlli interni di qualità che ne hanno rilevato un’anomalia del prodotto.

Nello specifico si tratta di tre lotti 265015,265016 e 265017 tutti con termine di scadenza del 02/26 della THEA FARMA SPA, con sede legale nella città metropolitana di Milano in Via Tiziano n 32. Il THEALOZ TOTAL collirio, è una combinazione innovativa di trealosio, acido ialuronico e NAAGA. THEALOZ TOTAL allevia la sensazione di prurito e irritazione, riduce l’arrossamento degli occhi e allevia i sintomi della secchezza oculare di entità moderata-severa.

Indicato per la sindrome da occhio secco di entità moderata-severa per idratare e lenire il prurito, l’arrossamento e l’irritazione oculare. Solo per uso oftalmico. L’azienda farmaceutica, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, ha già provveduto ad avvisare del problema tutti i clienti dichiarando che ritirerà e sostituirà gratuitamente tutti i lotti interessati.

Tuttavia raccomanda ai clienti che hanno acquistato il prodotto con i lotti segnalati, se possibile, renderli al venditore. La pratica del ritiro o richiamo di un prodotto dal mercato è oramai entrata di diritto nelle relazioni tra industria e consumatori. Frequente è il caso del richiamo di un medicinale perché rivelatosi non conforme. Non è la prima volta che un farmaco venga ritirato dal mercato.