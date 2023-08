A due passi da casa, “Concerto per Nico”

Sono esattamente 11 km quelli che dividono la mia casa di Soverato da Piazza Regina Elena a Petrizzi. Quindici minuti di macchina, il tempo necessario per realizzare che finalmente suonerò in un luogo che conosco bene, con la band che mi riempie di soddisfazioni dal lontano 2015.

Sì, sto parlando della Rino Gaetano Band, la tribute ufficiale gestita da Anna Gaetano e suo figlio Alessandro.

Sono felice? Sììììììì!

A onor del vero, già in passato, nel 2016, in un day off, grazie a Vincenzo Serafino (all’epoca gestore del Miramare) ero riuscito a suonare addirittura a 500 metri da casa mia, ma lì la situazione era diversa. Fu più il piacere per entrambi di fare una follia, quasi un’improvvisazione, in un angolo del locale, che non un evento da coinvolgere tutta la popolazione.

Certo, il lungomare sarebbe stata ben altra cosa, ma non si può avere tutto dalla vita.

Invece, lunedì 14 Agosto, grazie alla tenacia e alla volontà di Francesco Cento e di sua madre Antonietta Viscomi, in Piazza Regina Elena a Petrizzi (solo perché non c’è un lungomare) alle ore 22, in “Berta, Mariù e le altre – tour 2023” ci sarà il concerto della Rino Gaetano Band, in memoria di Domenico (Nico) Cento.

Sarà una festa, un viaggio emozionale tra le note, le poesie e le denunce sociali dei brani di Rino Gaetano.

A più di 40 anni dalla scomparsa del grande cantautore, un appuntamento imperdibile per gli appassionati e per tutti coloro che vorranno partecipare in ricordo di un ragazzo eccezionale quale era Nico.

Mi auguro che da Soverato, almeno le persone che spesso mi dicono: “E qui quando?”, non siano così pignole da dire, “eh, ma non è a Soverato” e che quindi in un lunedì di caos, invece della solita passeggiata sul lungomare, scelgano di fare un piccolo sacrificio, prendendo la macchina per godersi due ore di bella musica.

Ringrazio, ancora una volta pubblicamente, Francesco Cento per aver scelto me e la Rino Gaetano Band.

Un ringraziamento va anche al Comune e alla Pro Loco di Petrizzi!

Nella foto, partendo da sinistra:

Paolo Petrini (Voce e chitarra acustica) – Michele Amadori (Tastiere e cori) – Alessandro Gaetano (Voce, percussioni e chitarra acustica) – Fabio Fraschini (Basso) – Alberto Lombardi (chitarra elettrica) – Marco Rovinelli (batteria).