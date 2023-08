Piazza Fontana di Cenadi arricchita da uno splendido murales

Sono in via di completamento i lavori per la riqualificazione della storica piazza Fontana che l’Amministrazione comunale di Cenadi ha appaltato nel mese di giugno, grazie alla disponibilità di un finanziamento statale.

Insieme alla piazza, verrà riqualificata un’intera zona, cosiddetta dei 3 mulini, dove negli anni 20” sorsero ben tre mulini ad acqua, necessari per ottenere la farina dal grano e quindi la produzione di pane per i cenadesi.

Nella parte alta era situato il mulino cosiddetto di “mastru Filiciu” (mastro Felice), di cui rimangono purtroppo solo alcuni ruderi, nella parte più bassa e precisamente proprio nella piazza Fontana, era situato il mulino di “Donna Tiresa” (donna Teresa), interamente demolito negli anni 60”, mentre nel mezzo si trova il mulino di Gallo Domenico Nicola. Solo quest’ultimo è ancora in piedi e sufficientemente conservato, così come perfettamente conservate e recuperate a decenni di abbandono risultano le arcate dell’acquedotto che serviva i mulini Gallo e Donna Teresa.

Nella piazza, il punto di maggiore importanza è la fontana (che verrà installata a breve) da cui sgorga da una sorgente naturale e che per molti decenni ha rappresentato l’unica fonte di approvvigionamento idrico per i cenadesi prima della realizzazione dell’acquedotto comunale.

L’amministrazione comunale ha voluto ricordare e valorizzare questa storica ed importante zona del paese, affidando all’artista Leonardo Cannistrà il compito di progettare e realizzare un grande murales che raffigurasse questa antica valle e le attività ad essa collegate, come le portatrici d’acqua.

Con la raffigurazione di un lago, viene anche richiamato il dato storico secondo il quale anticamente Cenadi era un paese di pescatori sulle sponde di un invaso artificiale fatto costruire dal conte Ruggero detto il normanno, di cui ancora è possibile osservare pezzi dell’antico muraglione di sbarramento in località “murorotto”.

Insieme al recupero della fontana, delle arcate dell’acquedotto e dello storico percorso che univa la piazza ai tre mulini, il murales rappresenta una traccia di memoria storica da raccontare e far rivivere alle nuove generazioni, fungendo al tempo stesso da interessante sito turistico in grado di attirare l’attenzione di visitatori.

L’opera realizzata da Leonardo Cannistrà si inserisce in maniera armoniosa nel contesto urbano che la ospita, e contemplandola è possibile percepire un senso di serenità e di bellezza artistica unica, che la fresca dote artistica di Leonardo ha saputo creare.