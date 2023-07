A Roccelletta di Borgia la prima tappa del progetto “Donne della Magna Graecia”

Il prossimo 29 luglio 2023 quattordici Sezioni Fidapa BPW Italy Distretto S.O. della costa Ionica, da Trebisacce a Reggio Calabria, si ritroveranno tutte insieme per la prima tappa itinerante del progetto “Donne della Magna Graecia”, una rete alla scoperta dei tesori della costa ionica, per la valorizzazione dei territori proiettati in un futuro green e sostenibile.

L’evento, organizzato dalle sezioni di Crotone, Botricello, Catanzaro e Soverato, si terrà presso il Parco Archeologico Scolacium di Roccelletta di Borgia ed avrà inizio alle ore 15.15 con l’apertura del Convegno e la sottoscrizione dle patto presso l’Edificio A.

Le attività proseguiranno con la visita al Parco e al Museo e con una gioiosa conviviale.

L’idea portata avanti dalla sezione Fidapa di Crotone ed immediatamente sostenuta da tutte le sezioni aderenti nasce con l’obiettivo di creare un rete di donne fidapine al fine di:

– diffondere la storia e proiettarla in un futuro green e sostenibile;

– promuovere azioni di sensibilizzazione e formazione nelle scuole

– salvaguardare, recuperare conservare il nostro patrimonio storico e culturale magno greco;

– valorizzare i rispettivi territori sotto il profilo interculturale, naturale e paesaggistico

– proporre itinerari turistici/ culturali a partire da ogni parco e museo archeologico esistenti come scambio tra le sezioni Fidapa dei territori.

Un viaggio dal mondo classico sino alla modernità per promuovere l’emancipazione delle donne nel corso dei secoli in particolare la storia e del ruolo ricoperto dalle donne nella celebre Megale Hellas, donne da prendere come esempio, una visione ancora da compiere. Parteciperanno all’evento la Presidente Nazionale della Fidapa BPW Italy Fiammetta Perrone, la Presidente Fidapa del Distretto Sud Ovest Pina Genua Ruggiero, la Sindaca di Borgia Elisabeth Sacco.

Relazioneranno sul tema la Direttrice del Parco Museo Scolacium Elisa Nisticò e l’Archeologa e guida Turistica Bakhita Ranieri mentre la Vicepresidente Nazionale Cettina Corallo interverrà su Tema Nazionale Fidapa 2021-23 “Unite per un fine comune”.

Vi aspettiamo