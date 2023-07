Un elefante in strada, in Calabria: episodio incredibile e singolare nel Cosentino, ad Amantea sulla SS 18, dove un elefante fuggito da un vicino circo, tra lo stupore, si è aggirato per le strade.

L’animale si è diretto verso il centro abitato avvicinandosi anche a un supermercato di zona.

Tempestivo è stato l’intervento dei gestori del circo che sono riusciti a recuperarlo. Non si segnalano danni a persone e cose.