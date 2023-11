A Satriano e Soverato mobilitazione in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne

Il gruppo spontaneo nato questa estate, Cittadinanza attiva, invita alla mobilitazione in occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Il fine è di lanciare un monito di lotta attiva e prevenzione culturale alla violenza sulle donne.

Primo appuntamento presso la grande rotatoria in località Russomanno a Satriano Marina, sabato 25 novembre, alle ore 11:00. Portate fischietti, chiavi, oggetti per fare rumore; portate idee e proposte ai comuni per lottare contro la violenza sulle donne. L’evento è patrocinato dal Comune di Satriano e moralmente dal comune di Soverato.

Vivremo quattro momenti: inaugurazione di una installazione temporanea realizzata con la collaborazione dell’artista Barbara Ranieri; un minuto di rumore per tutte le donne vittime di femminicidio; proposte concrete ai comuni di Satriano e Soverato per prevenire la violenza di genere; piantumazione albero presso il plesso scolastico “Laganosa” di Satriano Marina: la lotta germoglia sempre ed è ossigeno.

Non è nostra intenzione vivere momenti simbolici che omaggino ex post donne già morte, ma mobilitarci sempre. Quella alla violenza di genere è una lotta continua che si fa con la prevenzione. Quando il riverbero dell’onda emotiva nazionale scatenata dal femminicidio di Giulia Cecchettin si spegnerà, noi saremo ancora qui, nel territorio.

Nel pomeriggio vivremo un momento di lettura e riflessione libere presso la libreria indipendente Non ci resta che leggere, in via Solferino 1 a Soverato: ognuno/a potrà portare frasi, versi di libri da leggere sul tema.

