A Satriano il convegno “Disagio e devianza minorile: strategie di rete e contrasto”

Sabato 22 luglio 2023 ore 9.30- Teatro Comunale, via Mulini, Satriano (CZ)

“Disagio e devianza minorile: strategie di rete e contrasto” è il titolo del convegno, organizzato dell’Associazione Italiana Coltivatori- Federazione Magna Grecia con il patrocinio dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Calabria, in programma per sabato 22 luglio 2023 alle ore 9.30 al Teatro Comunale, via Mulini, di Satriano (CZ).

L’introduzione sarà affidata alla consigliera comunale, Vittoria Corasaniti, che precederà i saluti istituzionali del sindaco di Satriano, dott. Massimiliano Chiaravalloti, del sindaco di Soverato, arch. Daniele Vacca, del legale dell’Associazione Coltivatori “ Magna Grecia”, avv. Rossella Cantaffa, e del presidente dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Calabria, dott. Danilo Ferrara.

Nella prima sessione relazioneranno l’esperta in tutela dei minori e disagio, la dott.ssa Caterina Basile, e l’esperto in diritto civile-minori e famiglie, l’avv. Luigi Aloisio. Nella seconda sessione, invece, relazioneranno il Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Soverato, il Capitano Marco Colì, e il Procuratore della Repubblica della Procura di Lamezia Terme, il dott. Salvatore Curcio.

Nelle vesti di moderatore troveremo il dirigente scolastico, dott. Fabio Guarna. E’ prevista la pausa caffè, la plenaria conclusiva con i report dei gruppi e l’animazione territoriale a cura dell’assistente sociale, dott. Alessandro Catalano.

Il disagio sociale minorile è “un’emergenza sociale che investe le responsabilità di ciascuno” . Le risposte quindi da sostenere oggi e in futuro devono avere un carattere multidisciplinare e multi agency, basato sul concetto di corresponsabilità nei confronti tanto del problema che delle sue possibili soluzioni.

Comunità quindi non solo destinataria di interventi, ma motore pulsante dell’attività di contrasto e prevenzione.

L’evento è aperto al pubblico.