Andrea Mafrici non é più l’allenatore del Volley Soverato!

Nonostante ci si trovi nel 2023, ancora oggi accadono fatti incresciosi che vanno a colpire società serie, professionali, rispettate da tutti e che, soprattutto, si ritrovano nel panorama nazionale del volley da oltre un decennio.

A malincuore la Società del presidente Matozzo, i cui sacrifici sono sotto gli occhi di tutti, segnala queste gravi scorrettezze: Andrea Mafrici non coprirà più il ruolo di allenatore!

A circa venti giorni dall’inizio della preparazione in vista della nuova stagione, dunque, ci si ritrova senza il coach. Un’azione portata avanti dalla giovane procuratrice di coach Andrea Mafrici che tramite una semplice mail, senza un confronto in presenza del direttivo della società, ha ringraziato la società Volley Soverato per l’apprezzamento e l’interessamento al suo assistito ma, preferisce non portare avanti il tutto, per mandare all’estero coach Mafrici.

Un colpo basso, da non aspettarsi, duro da digerire per il sodalizio ionico. Quello che porta ancora più delusione per il presidente, la società e i tifosi tutti é che Andrea Mafrici, rinunciando al Soverato, manca di rispetto ad una società della sua terra di origine, delegando il tutto a una giovane procuratrice, alle prime armi.

La società al momento ci si ritrova con un organico costruito da Andrea Mafrici che dovrà essere guidato da un nuovo allenatore.

Certamente il Soverato non starà con le mani in mano ed é già in trattativa con un nuovo coach. Quello che resta di questa vicenda é la profonda amarezza, dettata da comportamenti scorretti verso la società tutta.