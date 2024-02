A Soverato la Mostra “Il nostro mondo, il nostro futuro!” del gruppo scout “A.G.E.S.C.I. Satriano 1°”

Il gruppo scout “A.G.E.S.C.I. Satriano 1°” nei giorni 23, 24 e 25 febbraio 2024, in ricorrenza della GIORNATA PENSIERO durante la SETTIMANA INTERNAZIONALE DELLO SCOUTISMO, procederà allo svolgimento di varie attività di informazione e dimostrative dello scoutismo e dei suoi valori, denominata:

“Il nostro mondo, il nostro futuro!”

con il patrocinio della Amministrazione Comunale di Soverato.

Giorno 23 è stata inaugurata la Mostra, all’interno del Palazzo di Città, in piazza Maria Ausiliatrice. Durante tale periodo saranno esposte costruzioni in legno tipiche da campo scout, pannelli informativi, proiezione di filmati e immagini legate alla storia dello scoutismo mondiale, nazionale e del gruppo, mostra di francobolli a tema scout, uniformi, oggettistica e documenti legati al mondo scout.

La Giornata del Pensiero, inoltre, ci dà lo spunto per impegnarci, partendo dall’esplorazione del mondo nella sua diversità e osservandolo dalla prospettiva degli altri, e ci propone attività tese a consolidare la Fraternità Internazionale e il rispetto per l’Ambiente.

Infatti, per come ininterrottamente dal 1932, anche per il 2024 una parte importante della celebrazione della Giornata Mondiale del Pensiero è la raccolta di donazioni per il Fondo per la Giornata Mondiale del Pensiero, organizzata in tutto il mondo dall’ Organizzazione Mondiale del Guidismo (WAGGGS) a sostegno di programmi e progetti destinati a trasformare la vita delle ragazze e delle giovani donne in varie parti del mondo.

Nei tre giorni saranno offerte, dagli scout del nostro gruppo, delle piantine di viole in cambio di libere donazioni, sia in Soverato che in postazioni presso le parrocchie di Satriano Marina, Montepaone Lido, Pilinga di Gasperina e San Sostene Marina.

L’augurio per la Giornata del Pensiero 2024 è quello di vivere consapevolmente il ruolo di cittadine e cittadini attivi e responsabili, di agire nel rispetto dell’ambiente e di promuovere azioni per un futuro migliore della Terra e dei suoi abitanti.

La Mostra sarà aperta per tutta la giornata di Sabato 24, sino alle ore 21.00, e domenica 25 sino alle ore 12.30.