Volley Soverato: si riparte con la trasferta di Costa Volpino

Dopo la sosta per la disputa delle finalissime di Coppa Italia, ripartir il campionato di serie A2 con la squadra di coach Guidetti che sarà impegnata in trasferta contro Costa Volpino. L’ultima gara disputata ha visto il Soverato cedere in casa contro Offanengo, dopo tre successi consecutivi.

In questa settimana di pausa campionato, lo staff guidato a Guidetti ha lavorato intensamente con la squadra capitanata da Simona Buffo decisa a ripartire e conquistare punti importanti per la salvezza. Anche l’ultimo arrivo in biancorosso, l’opposto Montero Alcantara sta entrando in sintonia con il resto della squadra e in questa parte finale di stagione darà certamente il suo contributo.

Costa Volpino si trova al terz’ultimo posto con quattordici punti contro i diciannove di Soverato. É una gara importante per entrambe le compagini e tornare al successo sarebbe molto importante per Frangipane e compagne. Fischio di inizio alle ore 17.