A Soverato riprendono le lezioni in presenza fino alle scuole secondarie di primo grado

L’Assessore alla pubblica istruzione della città di Soverato Daniela Prunestì, rende noto che il Presidente f.f , Nino Spirlì, ha firmato l’ordinanza n.22, con la quale dispone la Calabria in zona arancione a partire da lunedì 12 Aprile e che pertanto, le attività scolastiche e didattiche per il secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado sì svolgono integralmente in presenza.

Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’ organizzazione delle attività didattiche, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, affinché sia garantita l’attività didattica in presenza del 50 per cento della popolazione studentesca, mentre la restante parte degli studenti delle predette istituzioni scolastiche si avvale della didattica a distanza.

Preso atto di tutto ciò informa l’intera cittadinanza che:

nel comune di Soverato riprenderanno le lezioni in presenza a partire da domani 12 Aprile solo fino alle scuole secondarie di primo grado.