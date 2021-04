Una serra nel seminterrato con 48 piante di marijuana, 23enne arrestato

I carabinieri di Platì, supportati dallo Squadrone eliportato Cacciatori “Calabria”, hanno arrestato in flagranza di reato C.D. di 23 anni, di Platì, con l’accusa di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope.

In particolare, i militari, nel corso di un controllo nella sua abitazione hanno trovato un chilo di infiorescenze ben occultato in un vano superiore dell’abitazione e, in un seminterrato, una serra indoor, alimentata con lampada alogena, adibita alla coltivazione di 48 piantine di marijuana.

Sequestrato anche materiale utilizzabile per il confezionamento, strumenti elettronici per la misurazione della sostanza stupefacente e video camere del tipo foto – trappole. L’arresto è giunto nel corso di servizi di controllo del territorio disposti dalla Compagnia carabinieri di Locri.