A Soverato Teatro Primo presenta gli esiti della residenza In_corpore, con Silvana Luppino

Teatro Primo presenta sabato 7 novembre, alle ore 19:00, al Teatro del Grillo, L’Ardito Rosso (o dell’incanto meridiano di Leonida Repaci). La restituzione della residenza In_corpore apre al pubblico il lavoro di ricerca sulla dimensione privata dello scrittore e antifascista di Palmi, tra i fondatori del Premio Viareggio.

Scritto da Domenico Loddo e diretto da Christian Maria Parisi, il progetto affida a Silvana Luppino le voci di sei donne legate a Repaci. Il protagonista resta fisicamente assente, a delinearne il profilo sono affetti e relazioni. Ogni figura femminile acquista una propria identità, senza ridursi a semplice strumento del racconto biografico. La residenza si concentra sulla drammaturgia, mentre il confronto con l’autore mira ad affinare i passaggi tra le scene e il raccordo fra le sezioni storiche e quelle liriche dedicate alla Calabria, terra d’origine e riferimento morale per Repaci.

L’Ardito Rosso è un lavoro che si focalizza anche sulla sincronizzazione tra la recitazione dal vivo e gli inserti video dedicati a Mnemosine, personificazione della memoria, e al mito di Lete, il fiume dell’oblio. Mnemosine rappresenta la capacità di custodire il passato; Lete, la forza che lo fa dimenticare.

Il contrasto esprime il rischio di perdere le tracce di una vita o di conservarne una versione semplificata. La voce di Repaci è di Tino Calabrò; scene e costumi sono di Cinzia Muscolino, le luci di Guillermo Laurin Salazar.

Una serata da vivere per entrare nel vivo della creazione teatrale!

In_corpore è ideato e gestito dalla Compagnia Teatrale del Grillo, con il cofinanziamento del Ministero della Cultura e della Regione Calabria nell’ambito dell’Intesa Stato-Regioni per le Residenze Artistiche 2025-2027. La Compagnia, attiva a Soverato dal 1985, affianca alla programmazione degli spettacoli la ricerca artistica e il coinvolgimento della comunità.