Ritorna a Cerva la Festa della Castagna e la Sagra della Caldarrosta

Nel centro storico un’intera giornata dedicata alla valorizzazione del territorio

Il Comune di Cerva si appresta a vivere un’intensa giornata all’insegna delle tradizioni, della cultura e dei sapori del territorio con la III Festa della Castagna e la XII Sagra della Caldarrosta, in programma per sabato 7 novembre 2026 nel centro storico cittadino.

A darne notizia è la sindaca di Cerva, Sara Colistra. L’evento è infatti organizzato dal Comune di Cerva con il patrocinio di ARSAC (Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese) e la collaborazione della Pro Loco di Cerva, dell’Associazione Carpe Diem-New Generation e di numerose attività commerciali locali.

Il programma prenderà il via alle ore 10:00 con l’incontro istituzionale che vedrà la partecipazione del Cav. Antonio Mirijello, presidente regionale ENS Calabria, e di Francesco Scalise, delegato FSSI Calabria.

La mattinata proseguirà alle 11:00 con una passeggiata culturale nel centro storico alla scoperta dei murales guidata dagli organizzatori. Nel pomeriggio, a partire dalle 16:30, si terrà l’inaugurazione della “Sala dei Ricordi” presso il Museo della Castagna, a cura dell’Associazione Carpe Diem-New Generation.

Subito dopo, alle 17:00, spazio al convegno dal titolo “Il castagno patrimonio del passato e risorsa del futuro”, moderato dalla Prof.ssa Palma Anna Iervasi.

Ad aprire il momento di confronto saranno i saluti istituzionali della stessa sindaca Sara Colistra, del consigliere regionale On. Marco Polimeni e del baby sindaco di Cerva, Marco Errico. Seguiranno gli interventi di esperti ed accademici del settore: Teresa Riccio, docente di lettere all’ITC Corrado-Alvaro di Sersale; Carmine Lupia, agronomo etnobotanico; Antonio Scalise, dottore forestale; Giancarlo Statti, professore ordinario di biologia farmaceutica all’UNICAL; e Roberto Bava, professore esperto in apicoltura all’UMG di Catanzaro.

A partire dalle ore 18:00 l’evento entrerà nel vivo della festa enogastronomica con l’apertura degli stand dedicati alle degustazioni: tutti i prodotti a base di castagne, comprese le tradizionali caldarroste, potranno essere degustati gratuitamente da tutti i partecipanti. Ad accompagnare la serata tra le vie del centro storico sarà la musica itinerante di Carmine Scavo.