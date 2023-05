A Squillace il 28 maggio “Il primo Triathlon Città di Cassiodoro”

Tutto pronto per “Il primo Triathlon Città di Cassiodoro”, la gara del 28 maggio prossimo che a Squillace Lido assegnerà i titoli di campioni regionali di Triathlon su distanza sprint. Organizzata dalla X-Sport Green 1.5 ASD del Presidente e triatleta Luca Mancuso, la gara vedrà gli atleti tuffarsi in acqua dalla spiaggia di Squillace per compiere la prima frazione con 750 metri a nuoto, subito dopo e senza soluzione di continuità pedalare per 20 km e infine correre per 5 km sul lungomare della ridente cittadina situata nell’omonimo golfo.

È una gara nella gara, dichiara Luca Mancuso, una prova impegnativa dal punto di vista atletico e che fa sempre emozionare pubblico e addetti ai lavori per la spettacolarità dei cambi di disciplina. Finalmente anche nella nostra provincia la possibilità di avere una gara di Triathlon, uno sport in forte crescita negli ultimi anni su tutto il territorio nazionale e che vede la X-Sport Green come prima ASD della provincia specializzata nella triplice disciplina e affiliata alla FITri, Federazione Italiana Triathlon, con già oltre 25 tesserati a pochi mesi dalla costituzione, segno evidente che la passione per questo sport è forte anche qui da noi.

La multidisciplina è ormai una realtà di fatto, in Italia vediamo atleti primeggiare a livello mondiale e nel settore Age Group Master il movimento è sempre più indirizzato alla ricerca di nuove competizioni in prestigiose località marittime. Proprio per questo motivo abbiamo in calendario altre 3 gare, la prima il 25 Giugno a Catanzaro Lido e che vedrà la partecipazione dell’italiano con più presenze al campionato internazionale di IronMan alla Hawaii, Mauro Ciarrocchi, la seconda gara il 10 settembre con l’Aquathlon (corsa-nuoto-corsa) per il trofeo dedicato al caro amico Sergio Mirante e infine in ottobre una prova di Duathlon Cross (corsa-MTB- corsa) all’interno del Parco della Biodiversità Mediterranea di Catanzaro.

La vicinanza delle Istituzione resta una priorità per la riuscita di questi eventi e nell’amministrazione di Squillace ho riscontrato una particolare sensibilità verso lo sport e il turismo sportivo, ringrazio quindi sin da subito l’assessore alla programmazione e turismo dott. Franco Caccia per la disponibilità e per credere fortemente in questa gara che vuole diventare appuntamento fisso per i triatleti di tutta Italia.

Le competizioni a Catanzaro, città Europea dello sport per il 2023, stanno vedendo il diretto coinvolgimento dell’Assessore alle attività economiche, turismo e marketing territoriale dott. Antonio Borelli che già nel 2022 aveva sostenuto e voluto a Catanzaro il primo evento dell’itinerante Kalavrìa 3Sport . A Sellia Marina la disponibilità è stata immediata, alla mia richiesta formale di voler organizzare una gara sul lungomare, è subito seguita una telefonata per dimostrare massima disponibilità, ringrazio tutta l’Amministrazione Comunale per la sollecitudine.

Sono sempre più convinto che lo Sport non sia un gioco, ma disciplina, integrazione, rispetto e lealtà alcuni dei suoi aspetti fondamentali, basti inoltre pensare al benessere psico-fisico di chi lo pratica e socio-economico di chi lo ospita, ed è per questo che credo che la nostra Calabria dovrebbe puntare maggiormente su un’offerta turistica-sportiva destagionalizzata e non sui i soli mesi estivi e balneari.

Le location scelte dalla X-Sport Green sono certamente di notevole pregio, dalla già nota spiaggia Bandiera Blu di Sellia Marina a quella di più recente assegnazione dell’importante riconoscimento con Catanzaro Marina. A primeggiare a Squillace Lido il prestigioso titolo di Bandiera Verde assegnata dai pediatri italiani per indicare le migliori spiagge per bambini e famiglie e non è un caso che in concomitanza della gara del 28 maggio prossimo, l’ASD di Luca Mancuso dalla 11:00 alle 13:00 di mattina ha dato appuntamento ad oltre 80 bambini e bambine tra i 6 e gli 8 anni del progetto “Il Triathlon entra a scuola” tenutosi presso il Convitto Nazionale Galluppi, per divertirsi assieme a genitori ed amici con delle prove di miniduathlon di bicicletta e corsa.

Una giornata di festa dello sport a Squillace Lido e che vedrà la partecipazione di centinaia di persone. La manifestazione vedrà inoltre il coinvolgimento di Legambiente per parlare della salute dei nostri mari e di un nutrizionista per dare le giuste regole dell’alimentazione nello sport per i bambini.