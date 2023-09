A Tiriolo con le “Pompieropoli” fare il pompiere è un gioco da ragazzi!

Con grande entusiasmo e immensa gioia per tutte le bambine e i bambini e con tanta emozione da parte dei loro genitori, anche per il 2023, si sono svolte come da tradizione degli ultimi anni, le “Pompieropoli” a Pratora e a Tiriolo, grazie alla lodevole volontà dall’Amministrazione comunale presieduta dal Sindaco Domenico Stefano Greco.

I due eventi, sono stati organizzati in sinergia con l’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco della sezione di Catanzaro, e si sono svolti in Piazza Serao a Pratora e sul piazzale dell’Area Gianmartino a Tiriolo centro, dove grazie agli ampi spazi disponibili, sono stati allestiti percorsi particolari dedicati ai giovani protagonisti che si sono dilettati nel vivere una giornata da piccoli Pompieri.

Preparati appositamente dai volontari dell’Anvvf giochi e tante attività ludico ricreative con percorsi a tema sui Vigili del Fuoco e sulla sicurezza domestica.

A dare il via alla manifestazione sono stati il Vice Sindaco Davide Longo e il Presidente Anvvf Luigi Ricci, che con il taglio del nastro augurale da parte di tutti i bambini, hanno dato via al divertimento.

Grazie a queste due manifestazioni -aggiunge Longo-, i nostri ragazzi hanno avuto la possibilità di apprendere le basi della sicurezza attraverso tante piccole attenzioni, disimpegnando una serie di impedimenti, quali l’attraversamento del ponte tibetano, la salita e la discesa del castello, lo spegnimento di un incendio controllato, l’intervento per salvare un tenero orsetto intrappolato in una abitazione invasa dal fumo e molto altro ancora…

Parole di apprezzamento sono state spese ancora dal Vice Sindaco nei confronti di tutto il personale e dei soci dell’associazione e per un saluto ai ragazzi che hanno partecipato, un vero successo dunque per queste due bellissime manifestazioni, che contiamo di riproporre tutti gli anni.

A tutti i bambini infine, è stato rilasciato il diploma di “Pompiere per un giorno”.