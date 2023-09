Beccati ad appiccare il fuoco alle sterpaglie a Squillace, coppia di anziani ai domiciliari

Nella serata del 3 settembre i carabinieri della Stazione di Squillace hanno arrestato, in flagranza di reato, una coppia di anziani catanzaresi, con l’accusa di incendio doloso.

I militari sono intervenuti in Squillace Lido, nei pressi della Stazione ferroviaria dove diversi cittadini avevano segnalato la presenza di due persone che stavano dando fuoco a delle sterpaglie.

L’immediato intervento ha consentito di fermare i due che, sottoposti a perquisizione, sono stati trovati in possesso di 2 accendini, posti sotto sequestro.

Le fiamme, che avevano interessato circa 100 metri quadrati, sono state domate dai Vigili del Fuoco di Catanzaro intervenuti su richiesta dell’Arma. Non vi è stata nessuna interruzione o problematica alle infrastrutture ferroviarie nè ad alcune abitazioni costruite nei pressi.

All’esito degli accertamenti per la coppia è scattato l’arresto in flagranza di reato. Entrambi sono stati collocati, su disposizione del pm di turno nelle proprie abitazioni in regime di arresti domiciliari.