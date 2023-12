Accademia di Belle Arti di Catanzaro: conferita a Nello Costabile la Laurea honoris causa in Cinema, Fotografia e Audiovisivo

Il regista teatrale calabrese è stato insignito del diploma per la lunga carriera internazionale e la ricerca sulla maschera di Giangurgolo nella Commedia dell’Arte italiana

Il regista calabrese Nello Costabile è stato insignito della Laurea honoris causa in Cinema, Fotografia e Audiovisivo dall’Accademia di Belle Arti di Catanzaro per «gli studi e le ricerche sulla regia contemporanea, sul gesto come elemento trasversale tra i generi e sulla maschera di Giangurgulo e sul suo ruolo nella Commedia dell’Arte. Per la sua instancabile attività a favore della ricerca e della formazione teatrale che da oltre 50 anni lo vede impegnato nella creazione di un teatro d’arte per le giovani generazioni e l’area della disabilità non solo nella nostra terra ma in un più ampio contesto europeo con rapporti di collaborazione con network teatrali di rilevanza transnazionale».

La cerimonia, che si è svolta nella mattinata di lunedì 18 dicembre, ha visto la partecipazione degli studenti della Scuola di Regia dell’Aba, coordinata da Giovanni Carpanzano, promotore dell’iniziativa che è stata preceduta da due lezioni tenute da Costabile agli studenti dell’Accademia: «Era importante dare un riconoscimento a una delle eccellenze calabresi nel mondo del teatro: Nello Costabile è sicuramente il rappresentante più autorevole di questo mondo, avendo lavorato con i più importanti maestri del ‘900.

I due incontri che Costabile ha tenuto con gli studenti della Scuola di Regia hanno permesso loro di conoscere e comprendere il valore del lavoro che il regista ha portato avanti negli anni e quanto importante sia stato il suo contributo. Inoltre, questa occasione ha permesso agli studenti di approfondire la regia teatrale contemporanea perché Costabile, ancora oggi e dopo più di cinquant’anni di attività, porta avanti una sua ricerca che ha sempre un taglio internazionale. Sono felice che gli studenti abbiano risposto con grande entusiasmo agli incontri che hanno preceduto questa giornata: non solo hanno manifestato interesse e attenzione, quanto ulteriore volontà di approfondire alcuni temi. Per questo, Nello Costabile tornerà per un’altra lectio magistralis sulla maschera di Giangurgolo»

A conferire il diploma al regista teatrale calabrese è stato il direttore dell’Accademia, Virgilio Piccari, affiancato da un’ampia commissione composta da docenti e rappresentati degli studenti: «Evidentemente non si è esaurito l’entusiasmo per i festeggiamenti del cinquantesimo anno di attività dell’Accademia – ha detto parlando alla platea -. Questa celebrazione, d’altronde, si inserisce perfettamente nello spirito che ha animato e continua ad animare l’istituzione accademica che mi onoro di dirigere. Nello Costabile è un grande personaggio, capace di raccontare la Calabria nella sua essenza più vera, profonda, pur con la forza e la competenza che gli derivano da un’esperienza internazionale straordinaria.

Nello Costabile è quindi un grande esempio per i nostri studenti, conferirgli una Laurea honoris causa è dunque un motivo d’orgoglio per noi, così come lo è averlo tra i nostri graditi ospiti che mettono a disposizione dei nostri studenti la loro grande esperienza artistica, professionale, umana attraverso la quale aggiungono importanti tasselli al percorso formativo dei nostri ragazzi».

Visibilmente emozionato per quello che può essere considerato il riconoscimento a una carriera sviluppatasi a partire da Parigi e in tutta Europa, Costabile ha spiegato di aver praticamente “chiuso un cerchio: «La città di Catanzaro è sempre stata generosa nei miei confronti. Proprio da questa città, all’inizio della mia carriera, il mio primo spettacolo da regista fu apprezzato e premiato per la miglior messa in scena e il miglio testo. Oggi, più di cinquant’anni dopo, quasi al termine della mia carriera, arriva questo riconoscimento di cui sono onorato».