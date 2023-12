Viaggio alla riscoperta delle antiche tradizioni di Girifalco

Incontro organizzato dall’Amministrazione Comunale di concerto con il CPIA e il Centro Sai l’Approdo

GIRIFALCO – Si è svolto, nei giorni scorsi, l’incontro organizzato dall’Amministrazione Comunale di concerto con il CPIA (Centro Provinciale d”Istruzione per gli Adulti) e il Centro Sai l’Approdo. Un viaggio a ritroso alla riscoperta delle antiche tradizioni che ha suscitato molto interesse nei presenti in sala e ha visto la collaborazione anche dei giovani volontari del Servizio Civile e degli ospiti del Centro Sai l’Approdo.

Dal processo a Babbo Natale alla riscoperta dei prodotti tipici, dalle ricette in inglese dei piatti tradizionali alle interviste effettuate ai conoscitori degli usi locali, divenuti, nell’occasione, custodi e diffusori delle prassi tramandate nel tempo.

“Le tradizioni sono le nostre radici. Siamo noi, il nostro sangue, la nostra cultura, la nostra identità, il nostro mondo.

Un popolo senza tradizioni è un popolo privo di anima, un castello di sabbia destinato a venire spazzato dalla prima ondata del mare, dalla prima folata di vento.

Un edificio senza fondamenta non solo non può resistere alle intemperie del tempo, ma non può nemmeno ergersi verso il futuro, verso l’alto, perché esso è fragile e di equilibrio instabile”.

Comincia così l’intervento dell’assessore alla cultura Elisa Sestito, che insieme al personale del CPIA e del Centro Sai l’Approdo, ha organizzato il dibattito.

Con i ragazzi del servizio civile e le altre istituzioni continueremo a lavorare sui valori culturali del tempo proponendo altri incontri, ha continuato l’assessore, nel tentativo di non spegnere mai il ricordo dei valori passati e tenere sempre vivo il ricordo delle buone prassi.

Si ringraziano: il dirigente scolastico Giancarlo Caroleo, la vicepreside Francesca Tedesco, le docenti Angela Bertucci, Stefania Nisticò, Roberta Mazza, Maria Pitruzzello e tutto il personale scolastico del CPIA, Delia Ielapi, Francesco Melito, i volontari del servizio civile, le forze dell’ordine rappresentate dal maresciallo di stazione Giovanni Cante, il parroco Don Antonio De Gori, Pepé Rosanò e la sua instancabile telecamera, e tutti gli studenti e corsisti che hanno presentato i loro lavori. Grazie a tutti.