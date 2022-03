Un uomo di 34 anni è stato ferito con un coltello dal padre di 72, a seguito di un litigio. Il fatto è avvenuto stamattina a Roggiano Gravina (Cosenza).

Il giovane, soccorso subito, è stato trasportato all’ospedale dell’Annunziata di Cosenza, dove versa in gravi condizioni anche se non sarebbe in pericolo di vita.

Il pensionato è stato portato nella caserma dei Carabinieri per essere sentito dal magistrato di turno