È morto Francesco Scorsa, ex allenatore del Catanzaro: aveva 76 anni

Nativo di Soverato, è morto oggi all’età di 76 anni.

Trasferitosi sin da ragazzo a Bologna, cresce calcisticamente nella squadra rossoblu ricoprendo inizialmente il ruolo di mezzala per poi trasformarsi in libero. Nel 1966-1967 è al Cervia, Serie D, e dopo 15 presenze, nel novembre 1967 arriva la chiamata del Cesena. Bologna, Foggia, Ascoli e Ravenna le altre squadre in cui ha militato.

Cessata l’attività agonistica intraprende quella di allenatore, svolta prevalentemente in compagini del Sud Italia e nelle serie inferiori, con tre apparizioni in Serie B alla guida di Catanzaro, Licata e Messina.

Nella stagione 1996-1997 è tornato brevemente da allenatore, all’Ascoli, per guidare i bianconeri in Serie C1. È morto nella giornata odierna nell’ospedale di Bologna.