Il 20 agosto a Soverato arriva Gianmarco Carroccia: «Canteremo tutti insieme i maggiori successi di Lucio Battisti»

il Festival d’autunno si prepara ad accogliere i prossimi ospiti che in questi giorni si alterneranno sul palco dell’arena del Teatro comunale di Soverato sito in via Carlo Amirante 75, per una serie di imperdibili concerti.

Il prossimo, in ordine cronologico è quello di Gianmarco Carroccia: il cantautore di Fondi arriverà al Festival d’autunno domenica 20 agosto, per un omaggio a Lucio Battisti nell’anno che celebra gli ottanta anni dalla nascita.

«Battisti è stato un autore straordinario, capace di creare melodie indimenticabili e testi profondi che hanno segnato intere generazioni – afferma il direttore artistico del Festival d’autunno, Antonietta Santacroce -, la sua musica è ancora oggi amata e apprezzata da milioni di persone in tutto il mondo. Il concerto di Gianmarco Carroccia è un tributo a lui e a tutto ciò che ancora oggi la sua musica rappresenta, un modo per rendere omaggio alla sua grandezza e alla sua eredità musicale».