Adolescenti e salute mentale: l’associazione Aps Magn@Grecia incontra gli studenti dell’Istituto Alberghiero di Soverato

Avviare una riflessione sui disturbi mentali degli adolescenti per capire cosa sta succedendo ai nostri ragazzi.

Nasce da queste esigenze l’idea della presidente dell’associazione Aps Magn@Grecia, l’onorevole Silvia Vono, di organizzare, con il patrocinio morale del Lions Club Mediterraneo di Catanzaro, un incontro tra esperti ed operatori del settore, per confrontarsi su un fenomeno acuitosi in seguito alla pandemia da Covid-19.

All’evento dal titolo ‘In mente veritas – riflessioni sulla salute mentale nell’eta’ adolescenziale’, in programma venerdì 13 ottobre prossimo con inizio alle 11, allestito nella sala congressi dell’Istituto Alberghiero di Soverato parteciperanno, moderati dal giornalista Francesco Iuliano, il direttore dell’Unità Operativa Complessa di Pediatria del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, Domenico Minasi, la presidente dell’associazione Don Pellicanò di Catanzaro e vicepresidente del Casm (il Coordinamento delle Associazioni Salute Mentale Calabria), Caterina Iuliano,- la presidente del Centro Calabrese di Solidarietà di Catanzaro, Isolina Mantelli, il direttore della Struttura complessa Salute Mentale Lomellina delle Aziende Socio Sanitarie Territoriali di Pavia, Giovanni Migliarese e la psicologa clinica e psicoterapeuta, Monica Riccio. Le conclusioni sono state affidate a Silvia Vono.

In apertura i saluti del dirigente scolastico (Ipsseoa) dell’Istituto Alberghiero di Soverato, Renato Daniele, il presidente della Provincia di Catanzaro, Amedeo Mormile e la componente del consiglio direttivo dell’associazione Aps “Magn@grecia”, Selenia Ida Esposito.

A seguire un contributo web della psicopedagogista e presidente della Fondazione Movimento Bambino Onlus, Maria Rita Parsi.

“Secondo l’Oms e l’Onu, la promozione e la prevenzione della salute mentale sono fondamentali per aiutare gli adolescenti a crescere sani. L’adolescenza e i primi anni dell’età adulta rappresentano infatti un momento della vita in cui si verificano molti cambiamenti, ad esempio il cambio di scuola, l’uscire di casa e iniziare l’università o un nuovo lavoro. E per molti questi momenti possono essere fonte di stress e apprensione che, se non riconosciuti e gestiti, possono portare a malattie mentali.

La prevenzione, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, inizia con l’essere consapevoli delle patologie e con la comprensione dei segni premonitori e dei sintomi della malattia mentale. Genitori e insegnanti possono aiutare bambini e adolescenti a far fronte alle sfide quotidiane a casa e a scuola. Il sostegno psicosociale può essere fornito nelle scuole e in altri contesti comunitari. Parallelamente, devono essere formati operatori sanitari in grado di individuare e gestire i problemi di salute mentale”.

All’incontro partecipa anche lo scrittore e conduttore tv, don Francesco Cristofaro, che dialogherà con la studentessa del IV anno del Liceo Classico ‘Oliveti Panetta’ di Locri, Alessandra Condò, autrice del libro dal titolo ‘Monster’.

Previsti anche momenti dedicati alla poesia a cura di Antonio Villirillo.