“Giornate Nazionali del Camminare”, due camminate lente alla scoperta dell’antico borgo di Badolato

La Pro Loco Badolato APS/UNPLI Calabria ed il gruppo locale di volontari UNPLI SCU promuovono e propongono – nel contesto delle “Giornate Nazionali del Camminare” di FederTrek e del progetto SCU “Cammini culturali e paesaggi calabresi” – due camminate lente ed esperienziali alla scoperta dell’antico borgo di Badolato.

In calendario, per il weekend 14/15 Ottobre, due appuntamenti speciali con un “Wine-Trekking / Walk of Memory” – in programma per Sabato 14 Ottobre pomeriggio (raduno ore 16.45/17 in Piazza Castello) – alla scoperta del Sentiero della Memoria Popolare…tra viuzze caratteristiche, “pietre parlanti”, visita alla Mostra Fotografica Storica di Palazzo Gallelli e degustazione finale, all’interno di un caratteristico “catojo”, di vini e prodotti tipici calabresi a cura di “Cicchinella”.

E Domenica 15 Ottobre mattina, con raduno alle ore 09.45/10 in piazza Castello, si svolgerà una camminata lenta ed eco-culturale alla scoperta del centro storico tra antiche chiese, scorci panoramici e slarghi, con la possibilità di pranzare presso ristoranti convenzionati.

Le Giornate del Camminare di Badolato sono promosse, nel contesto delle giornate nazionali di FederTrek, assieme alla rete turistica territoriale “Riviera e Borghi degli Angeli” ed in collaborazione con “We’re South”. Si tratta di giornate che, in tutta Italia, portano migliaia di persone a camminare per le strade di piccole e grandi città e per le vie dei nostri splendidi borghi.

Durante queste giornate i pedoni tornano a essere protagonisti dell’ambiente urbano, riconquistando gli spazi e la bellezza che il traffico automobilistico ha rubato e dimostrando che un altro modo di spostarsi e di vivere le città e i paesi è possibile.

Una buona occasione, pertanto, per camminare tra le viuzze di Badolato Borgo, uno dei Borghi più belli d’Italia, con l’obiettivo di trascorrere una giornata salutare ed interessante alla scoperta di luoghi, persone, tradizioni, micro-storie, patrimoni artistici e culturali del territorio.