Agguato nella notte in Calabria, uomo di 32 anni ferito a colpi di fucile

Un uomo di 32 anni, F.P., originario di Tortora ma residente a Praia è stato gravemente ferito in un agguato compiuto in via Pucci a Praia a Mare. La vittima da una scarica di pallettoni alle braccia e a una coscia, intorno alle 3 del mattino, stava rientrando a casa.

Soccorso, appena scattato l’allarme lanciato dagli abitanti della zona, è stato trasportato in ospedale a Cosenza dove si trova ricoverato in prognosi riservata. Sull’agguato – scrive la Gazzetta del Sud – indagano i carabinieri della compagnia di Scalea e del Reparto operativo provinciale, diretti dal tenente colonnello Dario Pini e dal capitano Andrea D’Angelo.

L’interesse degli inquirenti sembra indirizzato verso il sottobosco criminale legato allo spaccio di stupefacenti. Nella zona, peraltro, esercitano una forte influenza anche i camorristi napoletani.