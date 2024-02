Agricoltura e alimentazione sana, ancora grande affluenza alle degustazioni di Naturium

Nuova iniziativa, dopo Montepaone stavolta al Marconi di Rende, per sottolineare l’importanza di cibo sostenibile e agricoltura di qualità

In una vivace dimostrazione di interesse e supporto per uno stile di vita sano e sostenibile, dopo Montepaone anche Rende ha ospitato con entusiasmo un evento di degustazione gratuita nel quadro del Veganuary (gennaio vegano), promosso dal progetto culturale Naturium. La galleria commerciale Marconi è stata il teatro di questo grande successo, dove un numero sorprendente di visitatori ha avuto l’opportunità di sperimentare la bontà e la qualità dei prodotti cucinati e offerti.

L’evento non è stato solo un’occasione per assaporare cibo vegano di alta qualità ma ha anche messo in luce l’importanza di un’agricoltura che rispetta e premia la terra, offrendo frutti ricchi di salute e bontà. Il fondatore del progetto Naturium, Giovanni Sgrò, ha ribadito proprio l’importanza di un approccio all’alimentazione che sia al tempo stesso salutare e sostenibile, evidenziando come cibo sostenibile e agricoltura di qualità vadano di pari passo.

L’iniziativa ha evidenziato alcuni concetti fondamentali: la terra, l’agricoltura e un’alimentazione sana e sostenibile sono elementi intrinsecamente connessi e rappresentano i pilastri di un percorso unico che promuove una filiera di salute. L’affluenza record e l’entusiasmo mostrato dai partecipanti alla degustazione gratuita sono una testimonianza eloquente dell’interesse crescente verso scelte alimentari consapevoli e rispettose dell’ambiente.

Questo evento ha segnato un momento importante per il progetto Naturium, dimostrando che la sensibilizzazione verso temi di sostenibilità e salute alimentare sta guadagnando terreno e che iniziative come quelle promosse a Montepaone e a Rende possano fare la differenza, offrendo alle persone l’opportunità di scegliere alternative alimentari etiche senza compromettere il gusto e la qualità. Con il successo di questa degustazione, Naturium pone l’ennesimo, importante mattone nella costruzione di un futuro più sano e sostenibile.