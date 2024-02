Orientamento Istituto Tecnico Economico Calabretta di Soverato, esperienze a confronto con ex alunni diplomati

Giorni intensi presso l’Istituto Tecnico Economico Calabretta. Una serie di incontri con genitori e alunni di terza media alle prese con una scelta importante: la prima classe della scuola superiore di secondo grado. Quest’ anno i docenti hanno voluto far conoscere non solo l’offerta formativa ricca di attività che sviluppano competenze giuridiche, economiche, informatiche, linguistiche, nelle finanze e marketing, nel Turismo, nei sistemi informativi aziendali e nelle Relazioni internazionali, ma hanno voluto far conoscere, soprattutto, i prodotti degli alunni iscritti ai vari indirizzi dell’ITE.

L’intelligenza artificiale usata dai ragazzi ha dato vita a video pubblicitari e video giochi con l’intenzione di far conoscere l’indirizzo SIA (Sistemi Informativi Aziendali).

Le ragazze del Turismo e del Corso Relazioni Internazionali per il marketing hanno trasmesso, invece, la passione per le lingue straniere perché sono ben cinque le lingue studiate riguardo gli indirizzi che verranno scelti: inglese, francese, spagnolo, tedesco, cinese, Lingue che veicolano i giovani verso competenze linguistiche sempre più specifiche grazie anche alle certificazioni, agli scambi culturali (Erasmus e viaggi di istruzione) con i quali i nostri alunni acquisiscono le lingue straniere con professionalità.

Da ricordare la natura dell’ITE che è sempre curvata nello sviluppare competenze giuridiche – economiche che rientrano in tutto il percorso scolastico e in tutti gli indirizzi dell’Istituto.

La struttura sarà implementata da una nuova costruzione in fase di realizzazione presso la sede centrale , dove saranno predisposte aule , servizi e una palestra ; i laboratori di ultima generazione sono stati rinnovati con fondi PNRR.

La professionalità dei nostri alunni , le competenze e le abilità acquisite durante gli anni scolastici li hanno catapultati verso successi all’università e nel mondo del lavoro. Per questo abbiamo voluto far conoscere il percorso dei nostri diplomati che hanno successo in tutti i campi dalla giurisprudenza come chi ha intrapreso la carriera di magistrato, avvocato nonché dei commercialisti laureati in economia, dei laureati in ingegneria, in informatica , in matematica, in materie sanitarie, in facoltà umanistiche e altre scientifiche.

I nostri alunni diplomati , entusiasti del nostro istituto, hanno voluto fortemente testimoniare il loro percorso di successo partito dalla formazione presso l’ITE Calabretta. Hanno, inoltre, voluto sottolineare la crescita personale dovuta al modo di essere e di fare scuola dei docenti dell’ITE che con umanità e professionalità contribuiscono al successo formativo e lavorativo di tanti giovani del comprensorio .

Tra questi, Noemi Spinetti e Antonio Fraietta, che hanno raccontato con un video la loro storia di successo che dopo il diploma in AFM di Antonio e in Turismo di Noemi, dopo il conseguimento della laurea hanno percorso settori lavorativi di nuova generazione. Noemi, laureata in Comunicazione e DAMS è diventata una social media manager, Influencer e Content Creator made in Calabria; e Antonio laureato in economia aziendale diventato anche lui un social media manager per diverse realtà aziendali calabresi. Gli ex alunni hanno messo in evidenza la crescita personale avuta a scuola e il percorso formativo a 360 gradi che ha dato loro le competenze giuste per una affermazione professionale tutto calabrese.

Lo stesso Pennisi Vincenzo laureato in matematica e oggi giovanissimo insegnante. A Giovanni Cerminara autore del libro “Marketing strategico per villaggi e resort”, all’imprenditore Giuseppe Mantello della Sud-grafica realtà aziendale calabrese nel nostro territorio. A Morosan Yasmina, subito dopo il diploma nell’indirizzo informatico, impiegata per una società Maltese dove si occupa di programmazione, a Vivino Sabrina laureata in economia aziendale e management in tempo utile senza nessun ritardo .

Ma tanti altri nel tempo che hanno avuto successo e che hanno voluto dare testimonianza sul nostro sito nella sezione orientamento. Tutto ciò viene messo in evidenza perché il successo degli alunni dell’ ITE è una realtà, i ragazzi e le ragazze che vorranno vivere la realtà dell’ istituto Calabretta sono invitati a scegliere la nostra scuola per una vita di successo e una crescita personale e culturale a 360 gradi.