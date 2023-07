Aifa: ritirati sei farmaci risultati potenzialmente contaminati

Il ritiro riguarda i medicinali Amikacina B. Braun, Fluconazolo B. Braun, Paracetamolo B. Braun, Gentamicina B. Braun, Glucosio B. Braun, Ibuprofene B. Braun a seguito di notifica da parte delle agenzie regolatorie tedesca e spagnola

L’allarme arriva direttamente dall’Aifa che ha disposto il ritiro precauzionale, a tutela della salute pubblica, per alcuni lotti di diversi farmaci dell’azienda farmaceutica B. Braun, rappresentante in Italia dei medicinali oggetto del richiamo.

Il provvedimento drastico è dovuto a potenziale contaminazione, segnalata dalle agenzie regolatorie tedesca e spagnola e contemporanea comunicazione prot. n. 96299 del 27/07/2023 da parte della ditta B. Braun Milano S.p.A.. L’Aifa ha diffuso la lista dei lotti prodotti ritirati sul proprio sito che lo “Sportello dei Diritti” di seguito riporta e sono:

• AMIKACINA B. BRAUN 5 mg/ml soluzione per infusione A.I.C. n. 041000035, lotto n. 21066402 scad. 31/01/2024 – clicca qui;

• FLUCONAZOLO B. BRAUN 2 mg/ml soluzione per infusione A.I.C. n. 038838052, lotto n. 22094402 scad. 29/02/2024 – clicca qui;

• PARACETAMOLO B. BRAUN 10 mg/ml soluzione per infusione A.I.C. n. 040798011, lotto n. 21424402 scad. 30/09/2023 – clicca qui;

• GENTAMICINA B. BRAUN 1 mg/ml soluzione per infusione A.I.C. n. 038940019, lotto n. 21055406 scad. 31/01/2024 – clicca qui;

• GLUCOSIO B. BRAUN 10% soluzione per infusione A.I.C. n. 030899393, lotto n. 21364402 scad. 31/08/2024 – clicca qui;

• IBUPROFENE B. BRAUN MELSUNGEN 200 mg soluzione per infusione A.I.C. n. 045125034, lotto n. 22133402 scad. 28/02/2025;

• IBUPROFENE B. BRAUN 400 mg soluzione per infusione” A.I.C. n. 045126012, lotto n. 20511404 scad. 30/11/2023 e lotto n. 22167404 scad. 31/03/2025;

• IBUPROFENE B. BRAUN 600 mg soluzione per infusione” A.I.C. n. 045125010, lotto n. 21017408 scad. 31/12/2023, lotto n. 21206402 scad. 30/04/2024, lotto n. 21266403 scad. 30/06/2024, lotto n. 21355403 scad. 31/08/2024, lotto n. 22037415 scad. 31/12/2024, lotto n. 22101415 scad. 28/02/2025.

Si precisa che, per tutti i suddetti medicinali, il ritiro è stato disposto ai sensi dell’art. 70 del D. L.vo 219/2006, a scopo cautelativo. La ditta B. Braun Milano S.p.A. sita a Milano in via V. da Seregno 14, inoltre, ha comunicato l’avvio della procedura di ritiro, che il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute è invitato a verificare.

Vista la notorietà dei farmaci oggetto del ritiro e la platea potenziale dei pazienti che hanno potuto acquistarli, per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” è lecito chiedersi se Aifa e Ministero della Salute chiariranno prontamente tutti i potenziali rischi per coloro che eventualmente hanno potuto acquistarli e assumerli e non si limiteranno alla generica nota di comunicazione del ritiro già emessa.

Ovviamente come associazione da sempre attenta e in prima linea per la tutela di consumatori, utenti e pazienti, vigileremo e saremo pronti ad intervenire per segnalare ed eventualmente denunciare qualsivoglia conseguenza negativa e/o pregiudizio dovesse essere derivato dalla messa in commercio dei lotti oggetto di ritiro provvedendo a tutelare chiunque lamenti danni a questi collegabili.