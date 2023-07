Il gruppo “Montepaone Bene Comune” interviene su turismo e programmazione estiva

Il gruppo di opposizione “Montepaone Bene Comune”, composto da Giuseppe Macrì, Giuseppe Celia e Roberto Totino, interviene circa la programmazione estiva e l’idea di turismo che questa amministrazione vuole dare al nostro Paese.

Per quanto concerne gli eventi bisogna ringraziare sicuramente l’interessamento dell’associazione commercianti e di qualche associazioni che con tanti sforzi riesce a sopravvivere sul territorio.

Purtroppo ci duole sottolineare come alcuni quartieri sono stati snobbati da qualsiasi evento; ad esempio le frazioni Timponello, Sant’Angelo, Mannes e così via. Inoltre, alcune zone, una volta simbolo di Montepaone sono state quasi messe da parte… ad esempio Piazza san Francesco, una volta fulcro della vita montepaonese.

Ma questo lo comprendiamo, perché anche noi ci vergogneremmo a fare spettacoli dinanzi ad una delegazione che ha già con un anno di ritardo sul cronoprogramma dei lavori ed è ancora allo stato embrionale.

E pensare che il Sig. Sindaco, tramite proclami aveva assicurato che a marzo gli uffici sarebbero stati ultimati e che a giugno il tutto sarebbe finito… ed invece leggiamo sull’albo pretorio di una proroga del contratto di fitto fino a dicembre… in poche parole quasi 20.000,00 che potevano essere spese magari per turismo o sociale…ed invece, solo per inerzia e lassismo, dobbiamo rinunciare anche a queste risorse che non poche sono considerando lo stato economico del Comune in cui questa amministrazione ci ha ridotto. Infine una riflessione sull’idea di turismo che ha oggi Montepaone.

I ragazzi fino a 30 anni non vivono il paese perché a loro nulla offre (divertimento, momenti aggregativi, animazione…); e oggi prendiamo atto di una scellerata ordinanza che vieta il transito sul lungomare di bici, monopattini e quant’altro: in poche parole chiedono alle famiglie di non frequentare più il lungomare… magari si possono spostare sui comuni limitrofi con lungomari di circa 3 metri di larghezza dove la sicurezza non è pregiudicata….del resto noi abbiamo solo 10 metri di larghezza ed evidentemente le famiglie che lo frequentano danno fastidio a qualcuno… speriamo solo che non vengano presi provvedimenti contro gli anziani….perchè quelli ci restano…