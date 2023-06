Air Transat – Al via dal 15 giugno il Volo Diretto Lamezia-Toronto

La compagnia aerea canadese rappresentata in Italia da REPHOUSE® GSA, continua gli investimenti in Italia e riattiva il Volo Diretto Lamezia-Toronto a partire da oggi 15 giugno 2023.

I Voli Diretti rappresentano l’unico collegamento DIRETTO dalla Calabria verso il Canada. Air Transat opererà da giugno a fine settembre 1 Volo Diretto settimanale (giovedì) verso Toronto, la vivace metropoli e meta ideale per visite familiari.

“Il collegamento attivo da oltre 30 anni come volo charter e da più di 20 volo di linea – commenta l’Amministratore Unico SACAL, Marco Franchini – è una tratta ormai consolidata. Nato inizialmente per soddisfare la richiesta di collegamenti diretti proveniente dalla comunità italo-canadese di origine calabrese è diventato, nel tempo, un volo capace di intercettare flussi turistici dal nord America verso il Sud Italia, la Calabria in particolare. Il nostro obiettivo – conclude l’Amministratore – è trasformare questa stagionalità in un collegamento stabile per tutto l’anno, con la Regione Calabria stiamo programmando iniziative idonee a supportare l’attività intercontinentale.”

Sui voli diretti dall’Italia sono in servizio gli Airbus A330 configurati con 346 posti (12 in Classe Club e 334 in Classe Economica) o 375 posti (12 in Classe Club e 363 in Classe Economica).

Le Tariffe in Classe Economica sono di 3 tipologie: Budget, Standard e Flex.

•Eco Budget è la più economica ma non ha il bagaglio e il posto che possono essere acquistati separatamente.

•Eco Standard è la tariffa più conveniente:1 bagaglio in stiva da 23 Kg e preselezione del posto standard, è modificabile senza penalità tranne differenza tariffaria ed è rimborsabile in caso di cancellazione con penalità.

•Eco Flex è quella che offre la flessibilità al 100%, rimborsabile senza penalità in caso di cancellazione, modificabile senza penalità salvo differenza tariffaria, permette 1 bagaglio in stiva da 23kg e la preselezione di qualsiasi posto a bordo e priorità di imbarco.

Le Tariffe Classe Club che offrono tutti i vantaggi della classe premium economy:

•Club Standard è la tariffa che include 2 bagagli in stiva da 32Kg. modificabile ed è rimborsabile con penalità