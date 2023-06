Mercato Coperto Campagna Amica a Catanzaro Lido: inaugurazione sabato 17 giugno

“Il mercato coperto di Campagna Amica è presente nella città di Catanzaro dal 2019, viste le richieste delle aziende e dei cittadini il mercato si rinnova, cambia sede e prende nuovo slancio” E’ quanto afferma Fabio Borrello Presidente di Coldiretti Catanzaro –Crotone – Vibo Valentia nel presentare il Mercato Campagna Amica che sabato 17 giugno p.v. dalle ore 9:00 aprirà i battenti in Via Vasco de Gama a Catanzaro Lido nella zona del porto. In 200 metri quadrati – informa Coldiretti CZ-KR-VV – il mercato è un nuovo spazio a due passi dal lungomare Pugliese, e si troveranno eccellenze agroalimentari calabresi con gli agricoltori che offriranno ai cittadini, turisti e a tutti coloro che frequentano la costa cittadina le migliori produzioni della campagna calabrese.

Diverse aziende venderanno direttamente i loro prodotti: dall’ortofrutta fresca alle conserve e sottoli, dai salumi alla carne bovina e suina, latticini ovi-caprini a bufalini, pane vino, olio . Il Mercato sarà anche un’occasione di confronto con gli agricoltori e di conoscenza dei prodotti coltivati a km 0, uno spazio in cui tradizione contadina e innovazione si fondono ed esaltano le eccellenze del territorio, con una particolare attenzione alla sostenibilità e alla genuinità.

Una filiera corta che si traduce non soltanto nelle produzioni, ma anche nel rapporto diretto con il coltivatore, un intreccio di storie radicate nella cultura contadina che si fa portavoce della storia e delle tradizioni locali. Il Mercato Campagna Amica sarà anche un luogo di divulgazione e formazione nel quale sarà possibile imparare l’arte della tradizione contadina ed educare le giovani generazioni al cibo sano e sostenibile, non mancheranno le attività a difesa del cibo naturale.

“Il mercato, sarà aperto il martedì dalle 15.00 alle 20.00 e sabato 8.00 alle 13.30 – informa il direttore interprovinciale Pietro Bozzo – sono già numerose le aziende operanti nell’interland del capoluogo calabrese che si impegnano nel Progetto del Mercato Coperto Campagna Amica, e l’obiettivo è quello di continuare a crescere su tutto il territorio provinciale e di promuovere la leadership di un cibo di qualità locale e legato alla cultura del territorio”.