Al bar nonostante fosse ai domiciliari, 65enne arrestato a Borgia

Durante un servizio di controllo del territorio, i militari della stazione di Borgia hanno arrestato un uomo di 65 anni in quanto resosi responsabile del reato di evasione.

Nel dettaglio, durante un controllo giornaliero da parte dei Carabinieri inerente i detenuti in regime di arresti domiciliari, l’uomo non è stato trovato in casa.

I militari dopo numerose ed ininterrotte ricerche lo hanno trovato seduto ad un bar nei pressi di un supermarket dove poco prima aveva fatto la spesa.

Il 65enne è stato, quindi, arrestato per il reato previsto dall’art.385 del c.p. L’arresto è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria ed è stato nuovamente posto ai domiciliari.