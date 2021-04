Al via la campagna sperimentale di pesca del “bianchino”

“Sono orgoglioso, in qualità di Presidente del FLAG JONIO 2, di fornire un importante contributo ad un’operazione di portata storica per la Calabria: la campagna sperimentale di pesca della Sardella, chiamata anche “bianchino” “biancomangiare” “neonata”..ecc (partita nel mese di febbraio)”.

“Illegale dal 2011, questo tipo di pesca, grazie al progetto avviato con il Ministero dell’agricoltura e la Regione Calabria, potrebbe essere nuovamente autorizzata già nei prossimi anni, se i dati raccolti ne comfermeranno, come crediamo, la sostenibilità”.

“Una grande opportunità a livello economico con ricadute positive per la pesca, la commercializzazione e la trasformazione di questa prelibatezza riportando in vita tradizioni storiche legate alla cultura e gastronomia marinara tipiche della nostra Calabria”. Lo rende noto in un post su Facebook il presidente del Flag Jonio 2, Ernesto Alecci .