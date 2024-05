Al via la seconda edizione di “Mamma che Chef!”

Laboratori pratici, tra Badolato e Guardavalle, per custodire e diffondere saperi e sapori di un tempo.

“Non c’e’ bisogno di essere esperte ai fornelli, basta l’amore per la cucina tradizionale, la voglia di mettersi alla prova e di divertirsi”.

Tornano i corsi pensati per la Festa della Mamma e dedicati alla buona cucina territoriale. Due borghi d’eccellenza sulla costa ionica catanzarese saranno le location protagoniste dell’evento: Guardavalle e Badolato, quest’ultima medaglia d’argento nel concorso televisivo nazionale “Il Borgo dei Borghi 2024” (Rai 3 – Kilimangiaro). La seconda edizione di “Mamma che Chef!” coinvolgerà 12 partecipanti in quattro giornate orientate alla formazione, con le Lady Chef dell’Associazione Provinciale Cuochi Catanzaresi affiancate dalle massaie del borgo.

La valorizzazione, l’uso e la circolarità di prodotti tipici, frutto di processi artigianali di lavorazione tramandati da generazioni, sono gli argomenti principe delle giornate. Saper cucinare significa essere padroni degli ingredienti usati e dunque per una calabrese “doc” significa conoscere i prodotti della nostra generosa terra di Calabria. Gli incontri saranno gratuiti e pomeridiani, avranno una durata di 4/5 ore e saranno itineranti, nel senso che ogni lezione si terrà in un laboratorio diverso, in base al tema della lezione.

Il programma della seconda edizione sarà presentato giorno 7 maggio alle ore 17:30 presso la Sala Consiliare del Municipio di Badolato Borgo:

– 9 maggio, Ristorante “Le Terrazze” – Badolato Borgo: Carciofini selvatici e Mastazzola ‘e vinicottu di Badolato;

– 14 maggio, Ristorante “Il Castellano” – Badolato Borgo: L’arte della pasta di casa con sugo di capra e le Zeppole salate calabresi;

– 21 maggio, Agriturismo Villa Vittoria – Guardavalle: “I Malangiani chjni” un ingrediente per tanti piatti, a cura della scrittrice Barbara Froio;

– 28 maggio, Istituto Alberghiero Soverato – I.p.s.s.e.o.a.: chiusura dei lavori ed esame finale, consegna di attestati e di una Borsa di studio in denaro.

Partner dell’iniziativa: Soroptimist International – Club Soverato; Accademia ex alunni Liceo Scientifico A. Guarasci; Associazione Provinciale Sociale “Città del Vento” di Catanzaro.

Si tratta di un progetto realizzato dal direttivo Lady Chef di APCCZ, composto dalla delegata Anita Ferragina di Catanzaro e dalle consigliere Lidia Cipriani di Soverato e Rossella Molinaro di Lamezia Terme, col supporto del Direttivo associativo e del Comune di Badolato per la gentile concessione della Sala Consiliare e del vivo interesse manifestato.

Chiunque fosse interessato a sostenere l’iniziativa può contattare la Lady Chef Anita Ferragina attraverso le pagine social Facebook o Instagram.