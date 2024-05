“Oceani di Seta”, modello calabrese scelto per promuovere profumo Ferragamo

Collaborazione del noto marchio di moda con l’emergente giovane per la promozione di uno dei suoi ultimi profumi

Salvatore Ferragamo, icona dell’alta moda italiana, continua a stupire il mondo con la sua visione sofisticata e raffinata.

Questa volta, l’azienda ha preso una direzione creativa affascinante, collaborando con il modello calabrese, Daniele Novello per promuovere uno dei suoi ultimi profumi, “Oceani di Seta”.

La scelta di Novello, nato a Crotone ma cresciuto a Rocca di Neto, studente all’Unical, per questa campagna è stata un’ulteriore dimostrazione dell’attenzione di Ferragamo per l’arte e l’estetica.

Con la sua capacità di catturare l’essenza della bellezza e della sensualità, Novello ha trasformato ogni scatto in un’ode alla grazia e all’eleganza.

Con sfondo il mare calabrese, Novello per “Oceani di Seta” trasmette un senso di lusso sussurrato, non volgare, con scenari che evocano una sensazione di libertà e serenità.

La combinazione dei delicati profumi di Ferragamo e delle immagini suggestive di Novello crea un’esperienza sensoriale unica che incanta i sensi e alimenta l’immaginazione.

Ispirata al vigore e al fascino del mare, “Oceani di Seta” è racchiusa in una preziosa bottiglia adornata da rossi coralli ed elementi marini del patrimonio tessile di Ferragamo.

Fluida e dai toni salati, la fragranza acquatica di Storie di Seta è un perfetto ritratto olfattivo di un profondo e misterioso paradiso sottomarino.

Attraverso questa collaborazione, Salvatore Ferragamo continua a dimostrare il suo impegno per l’innovazione e l’arte, offrendo un viaggio emozionante nel mondo della moda e della bellezza.

“Oceani di Seta” non è solo un profumo, ma un invito a immergersi in un universo di stile e raffinatezza, adattato magistralmente dal modello Daniele Novello.

Stefano Di Marco, manager del giovane Daniele, chiosa ringraziando personalmente «il fotografo Francesco Scalzo, il locale “Toda Gioia” di Rende, l’hair stylist Agostino Marasco, il rappresentante degli studenti in seno al consiglio amministrazione Unical Nazzareno Zaccaria e Daniele Manica per essersi occupato del nostro staff».